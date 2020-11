Napoli in ansia: incubo Covid, preoccupazione per i titolari

Serie preoccupazioni in casa Napoli, dopo la positività di Elseid Hysaj, costretto a restare in Albania dopo la positività dell’ultimo tampone effettuato, ancora grattacapi per Gennaro Gattuso che vede lontana la possibilità di poter schierare domenica Tiémoué Bakayoko e David Ospina.

Il centrocampista di origini ivoriane ha infatti accusato forti sintomi influenzali (Covid?) che lo hanno portato a saltare l’ultimo allenamento. Attualmente è a riposo e sotto osservazione, fiducioso di poter riprendersi per il match clou della prossima giornata di campionato.

Il portiere azzurro, invece, è da giorni che accusa un non ben specificato malore fisico che lo ha portato a saltare l’ultimo impegno della nazionale colombiana. Ospina ha dato forfait un’ora prima della partita dei cafeteros contro l’Ecuador, valida per le qualificazioni mondiali.

Si attendono aggiornamenti, mentre la società ha confermato la negatività di tutti i tamponi effettuati su calciatori e staff.

Antonio Petrone