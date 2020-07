Napoli, il vento è cambiato. Sei mesi fa avrebbe perso questa partita

Sei mesi fa il Napoli una partita del genere l’avrebbe persa. Ha perso così, giocando anche meglio, contro Cagliari, Bologna e Parma. Un segnale incoraggiante, dopo una partita che ha destato più di qualche perplessità. Ma per esprimere un giudizio deciso dovremmo sapere cose che non sappiamo. Non sappiamo se Gattuso in questi giorni sta caricando la preparazione in vista della gara col Barcellona. Ne’ sappiamo cosa ha in effetti chiesto ai suoi giocatori. Non sappiamo, speriamo di no, se è finita la benzina. E ci potrebbe stare. Gli azzurri alla ripresa sono partiti sparati, c’era una Coppa Italia da vincere. Ci sta che si sia lavorato per essere brillanti subito, e che adesso si paghi il conto. Non lo sappiamo, quindi non possiamo sapere come davvero stanno le cose.

Detto questo la prestazione non è stata per nulla convincente. Se Gattuso sta già pensando a Barcellona, di certo non può pensare di giocare in questo modo. Lì ci sarà da fare una gara di sofferenza. Come gli azzurri sin qui hanno fatto, e vinto, in più di una circostanza. Ad esempio nelle due semifinali di Coppa contro l’Inter, in finale di Coppa Italia contro la Juve. Ma anche a Liverpool, per capirci. Il Napoli sa chiudersi e ripartire. Ed è quello che dovrà fare, sarà costretto a fare, contro Messi e compagni.

Il Napoli ha giocato in modo diverso, ha fatto la partita, con un possesso palla addirittura esagerato. Ma fare oltre 800 passaggi in una partita non serve a nulla, se non si allarga il campo. Soprattutto se manca la velocità. Il Napoli ha stazionato perennemente nella trequarti udinese. Ma ha costruito pochissimo. Ed ha rischiato di perdere. Ospina è stato mostruoso su Lasagna. Koulibaly ha salvato a portiere battuto su De Paul. Koulibaly a Torino contro la Juve in un’azione simile fece autogol. Stavolta il suo rinvio sbilenco ha colpito il palo, col pallone miracolosamente finito tra le mani di Ospina. E’ cambiato il vento, evidente.

Ecco, verrebbe da essere pessimisti in ottica Champions dopo questa partita. Ma proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno. La squadra non è brillante perché, nei limiti del possibile, si sta lavorando duro per Barcellona. Si è giocato in questo modo per allenarsi a fare possesso palla per quella partita. Quindi non guardiamo alle poche occasioni, ma pensiamo al lavoro fatto in questo modo. E poi se il vento cambiato, se la fortuna ha deciso di guardare un po’ da questa parte, non può che farci piacere. Diciamo che i motivi per essere preoccupati sono superiori. Ma non ci pensiamo troppo. Pensiamo ai 3 punti. Vincere aiuta a vincere. Vincere senza meritare ancora di più