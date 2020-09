Napoli-Genoa, le parole di Gattuso a Sky

Queste le parole del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso a Sky a seguito del match contro il Genoa.

“Il risultato è bugardo perché se Zielinski non avesse segnato ad inizio secondo tempo il gol del 2-0 avrei messo un altro centrocampista e saremmo passati al 4-3-3. Abbiamo sofferto ma ci sta quando hai 4 attaccanti e 2 centrocampisti Onestamente avrei cambiato qualcosa perché abbiamo mancato di equilibrio, dobbiamo migliorare! Noi dobbiamo pensare a migliorare e far giocare chi sta meglio e lavorare tutta la settimana per trovare equilibrio perché nel calcio serve. A Lozano non sto regalando nulla, ma è migliorato e non cade più quando tira. È cambiato totalmente rispetto allo scorso anno, perché non stava bene mentalmente e fisicamente. Ora mi sta dimostrando di essere importante. Osimhen ci da la possibilità di giocare in maniera diversa, per questo giochiamo col 4-2-3-1, perché lui quando attacca gli spazi crea problemi agli avversari. Mi dispiacerebbe perdere Koulibaly ed egoisticamente spero che rimanga perché ci sta dando tanto sotto tutti gli aspetti. Ma sapete meglio di me che è cambiato il mondo. Spero non arrivi qualche chiamata e ce lo portino via. Penso che riuscire a sviluppare il gioco col 4-2-3-1 non è facile, quindi se ci riusciremo sarà ottimo. Altre cose che non mi sono piaciute sono state il palleggio ed il fatto che ci sia stato poco movimento. La settimana prossima mi aspetto Juventus-Napoli, adesso sta a me e Pirlo, spero di affrontarlo altre 100 volte”.