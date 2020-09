Napoli-Genoa, la probabile formazione degli azzurri

Per il Corriere dello Sport non ci sono dubbi: sarà 4-2-3-1, con l’attacco pesante. La Gazzetta dello Sport opta per un più prudente 4-3-3. La differenza non è sottile: se i due principali quotidiani sportivi hanno idee diverse sulla formazione del Napoli un motivo ci sarà. Attenzione, non si tratta di dubbi sui giocatori da mandare in campo. Si tratta della filosofia del gioco.

Il Corriere dello Sport punta sul fattore emotivo: dentro la squadra che ha vinto a Parma, ossia quella dell’ultima mezz’ora di gioco. Una squadra che definire a trazione anteriore è riduttivo. Con 4 attaccanti, e con due trequartisti. La Gazzetta dello Sport pensa ad un Napoli relativamente più equilibrato. Senza Mertens, ma con Demme.

Oggettivamente è difficile credere che Gattuso pensi ad una formazione molto simile a quella che a Parma per un’ora non ha mai tirato in porta. Non ci vuole un astrologo per immaginare che il Genoa verrà al San Paolo con una formazione molto chiusa. Con lo scopo di chiudere tutti i varchi. Il Napoli del primo tempo di Parma, sia pure con Osimhen al posto di Mertens andrebbe a sbattere contro un muro.

Serve qualcosa in più, non ci sono dubbi. Magari senza esagerare mettendo due trequartisti davanti alla difesa. Una via di mezzo. 4-2-3-1, ma con Demme. E senza Lozano, con Fabian più avanzato. Lozano può tornare utilissimo quando ha spazi davanti. Fabian è capace con una giocata delle sue di aprire una difesa chiusa. Con Osimhen a impegnare i difensori liguri, e Mertens e Insigne alle sue spalle pronti ad approfittare. Fabian più avanzato sarebbe anche un’arma in più, coi tiri da fuori.

Nulla vieta poi di cambiare in corsa, secondo le esigenze. Mettendo Lozano se la partita è stata sbloccata, e ci sono spazi. O magari Petagna se serve forza fisica per aprire il bunker. E’ un Napoli che sa essere camaleontico, che si adatta agli avversari. Ma che non deve mai dimenticare l’equilibrio.

Per questo noi ipotizziamo questa formazione, col 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Zielinski; Fabian, Mertens, Insigne; Osimhen.

Poco cambia se in porta ci va Ospina, o sulla sinistra Hyysaj. Un 4-2-3-1 che in fase di non possesso diventa 4-4-1-1, con Insigne e Fabian che si abbassano. Un 4-2-3-1 che potrebbe tranquillamente diventare 4-3-3, arretrando Fabian. Perché in fin dei conti i numeri contano poco. Quello che conta è lo spirito col quale si scende in campo. Ed ovviamente gli avversari.