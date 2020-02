Probabile formazione: di nuovo emergenza in mezzo al campo

Contr’ordine compagni: è tornata l’emergenza. Gattuso non ha avuto il tempo di rallegrarsi per avere recuperato i suoi infortunati storici, che si sono fermati Fabian e Demme. E il tecnico del Napoli si ritrova coi centrocampisti contati. Per fortuna adesso ci sono giocatori con determinate caratteristiche. Lobotka può prendere il posto di Demme.

Alla fine, atteso che Koulibaly e Mertens difficilmente saranno rischiati, c’è una forte probabilità che alla fine giocheranno gli stessi che hanno battuto la Juve. Con la sola eccezione di Allan per Fabian.

Ipotizziamo quindi l’undici titolare. In porta dovrebbe essere confermato Meret. Tra i pali è decisamente superiore a Ospina. Gattuso lo ha lodato per come ha giocato palla coi piedi con la Juve. Atteso che si tratta di un patrimonio della società (e del calcio italiano) facile pensare che giochi lui anche questa volta.

In difesa in attesa di Koulibaly ci sarebbe Maksimovic pronto per giocare centrale. Ma dopo aver trovato equilibrio è probabile che giochi di nuovo Di Lorenzo centrale al fianco di Manola. Con Hysaj e Mario Rui sui lati. In alternativa il servo centrale, e Di Lorenzo spostato di nuovo sulla fascia.

In attacco la vera novità è Politano. Ma è difficile ipotizzare che in questo momento giochi dal primo minuto. Per adesso Callejon si fa preferire.

Ricapitolando: Meret: Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Lobotka, Fabian; Callejon, Milik, Insigne.