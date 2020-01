Napoli-Fiorentina 0-2, LE PAGELLE: Azzurri non escono dal tunnel, prosegue la crisi

Da pochi minuti è terminato il match allo Stadio San Paolo tra Napoli e Fiorentina, valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20.

La squadra di Gennaro Gattuso non esce dalla crisi e incassa a quarta sconfitta consecutiva tra le mura amiche. I viola passano per 2-0 grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic: un gol per tempo condannano il Napoli.

NAPOLI (4-3-3):

OSPINA 6:

Nessuna responsabilità sui gol della Fiorentina, fa un mezzo miracolo su una conclusione a pochi metri di Chiesa

HYSAJ 5,5:

Nonostante i suoi limiti cerca di limitare i danni difensivi. Troppo nervoso, viene ammonito.

MANOLAS 6:

Fa le cose semplici e non commette particolari errori

DI LORENZO 5,5:

Non copre bene su Chiesa in occasione del vantaggio viola. Sul centro sinistra non convince, meglio a destra. 5.5

LUPERTO 4:

Parte esterno e Lirola lo mette in grave difficoltà; tanto che Gattuso è costretto a spostare Hysaj a sinistra, riportandolo al centro della difesa. Leggero, poco cattivo, non ha accanto nemmeno una guida difensiva e questo non lo aiuta. Vlahovic lo punta, lui non si oppone e arriva il gol del raddoppio della Fiorentina.

ALLAN 5,5:

Ci mette l’impegno, prova a sfondare per vie centrali, forse è fra i più pericolosi nell’inserimento, ed è tutto dire. Predica nel deserto, soprattutto di motivazioni.

(DEMME, dal 10° s.t.) 6:

Entra bene nel match. Cerca di dare ordine nel centrocampo azzurro. Si becca un giallo dopo 10′ di gara.

FABIAN RUIZ 4,5:

Giocatore anonimo, piombato in una spirale involutiva clamorosa. Era uno dei centrocampisti più considerati d’Europa, oggi è un oggetto misterioso, un giocatore che non riesce a dare alcun apporto alla squadra. Lento, prevedibile, non si prende mai una responsabilità. Non può fare il regista, l’esperimento di Gattuso sembra già fallito.

ZIELINSKI 5:

Si rende protagonista solo per un paio di tiri nel primo tempo che non trovano la rete. Poi niente più.

(LOZANO, dal 18° s.t.) 6:

Rileva Zielinski e prende il posto di Callejon sulla fascia destra. Crea qualche problema alla difesa della Fiorentina con le sue avanzate.

CALLEJON 4,5:

Si divora la palla dell’1-1 sul finire di primo tempo. Un errore grave, non solo perché era solo e aveva tutto il tempo di mirare, ma anche perché era l’occasione per uscire dalle sabbie mobili in cui era ripiombato il Napoli. Come a Roma contro la Lazio, la sua è una prestazione scialba, senza verve, non gli ha giovato essere tornato a giocare da esterno offensivo nel 4-3-3.

(LLORENTE, dal 29° s.t.) 5:

Un quarto d’ora ad affiancare Milik. Prova a fare da boa, ma lo fa male. Pasticcia con la palla quando viene servito.

MILIK 5,5:

Si da tanto da fare, ma è un compito difficile destreggiarsi tra le maglie della difesa viola anche perchè viene servito quasi pochissimo ed è quasi sempre solo a combattere nell’area di rigore avversaria. Vicino al gol in acrobazia.

INSIGNE 5,5:

Qualche idea discreta, ma siamo davvero poco sopra il filo della mediocrità. Sull’out mancino, tenta di rientrare al centro per fornire assist ai compagni mal sfruttati. Palo esterno nel secondo tempo.

ALL. GATTUSO 4:

Più di un passo indietro rispetto ad Inter e Lazio. La scelta di schierare Luperto a sinistra è disastrosa. Linea difensiva errata, poi corretta dopo il gol di Chiesa. Grosso l’errore di togliere Allan rispetto a Fabian. Lascia perplessi anche la scelta di non schierare Demme dal primo minuto, centrale di centrocampo acquistato di corsa dal club proprio per rimediare alle scelte errate in fase di campagna acquisti estiva.