Fatto il Napoli per Barcellona. Con un solo dubbio, quello noto a tutti.

Insigne è il capitano, non è facile tenerlo in panchina in questa sfida. Ma a Gattuso non manca la personalità per prendere la decisione che ritiene migliore.

Per il resto decisa la formazione: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens. L’undicesima maglia è in bilico tra Lorenzo e Elmas.