Napoli, equilibrio e spregiudicatezza il mix da ricercare

Dopo la vittoria roboante degli azzurri sul Genoa con 6 splendide reti, si evince che il Napoli non può essere quello proposto a Parma nel primo tempo , vale a dire con una punta , ma quello spregiudicato dell’ultima mezz’ora del Tardini e dell’intero incontro con i Grifoni genoani.

I partenopei sembrano essere devastanti quando a comandare l’attacco sono il generoso Osimhen e il cecchino Mertens ; il primo che tiene a bada i due difensori centrali e il secondo che usufruisce degli spazi che il Nigeriano gli offre.

Il Napoli a trazione anteriore , se fa i giusti movimenti, e tiene i giusti equilibri diventa una squadra imprevedibile, compatta, concreta e divertente.

Ma per avere equilibrio, ci vuole coraggio da parte di Gattuso e soprattutto sacrificio dell’intera rosa , a partire da Ciro Mertens che risulta essere l’ago della bilancia tra centrocampo e attacco .

E’ impensabile che il belga possa pensare di rimanere per l’intera gara a ridosso di Osimhen , è necessario un continuo ripiegamento a centrocampo se il gli azzurri vogliono proporre il 4-2-3-1 anche domenica prossima a Torino contro la Juventus nella prossima gara di campionato.

Il Napoli in due gare prende zero gol, ne realizza otto e tra i marcatori non ritroviamo ancora Victor Osimhen.

Tale dato non deve portare fuori strada, in quanto l’operato del nigeriano è estremamente importante e non a caso gli azzurri realizzano sei reti al Genoa con azioni che lo vedono sempre protagonista con sponde e apertura di spazi per i colleghi di reparto.

Il calciatore che sembra usufruire più di tutti di questo equilibrio nella spregiudicatezza è Lozano che con due splendide prestazioni ed altrettante realizzazioni, zittisce tutti gli opinionisti che lo hanno criticato per tutto lo scorso campionato.

Un plauso va sicuramente a Gattuso che sembra aver trovato la retta via con coraggio e il giusto equilibrio quello che si spera riesca a dare anche Ospina e Meret che sembrano destinati a vivere un’ altra stagione con continue staffette.

