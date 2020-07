Napoli, di scena il controturnover

Gattuso ha già deciso la formazione del Napoli per Barcellona. Condivisibile o meno che sia la sua scelta, non è difficile individuarla. Diciamo che ci sono solo tre piccoli dubbi. Ospina o Meret in porta, Manolas o Maksimovic al fianco di Koulibaly, Lobotka o Demme in cabina di regia.

Dubbi, sia ben chiaro, che abbiamo noi, non certo lui. Facile immaginare che giochino Ospina e Lobotka. Manolas sarebbe stato senza dubbio il prescelto, ma non è al meglio.

Per stasera però si mischiano le carte. In campo Meret, Di Lorenzo, Maksimovic Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme. Zielinski; Politano, Milik, Lozano