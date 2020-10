Napoli: ci vuole più umiltà

Scarsa concentrazione e un pizzico di sufficienza alla base della sconfitta in Europa League

Il pericolo che la prestazione contro l’Atalanta potesse in qualche caso creare troppe aspettative ci stava. Lo sapeva anche Gattuso che nei giorni seguenti la partita con gli orobici aveva sempre detto che bisognava restare con i piedi per terra e non farsi prendere da facili entusiasmi. I titoli dei giornali sportivi e dei siti partenopei “Questo Napoli è da scudetto” hanno fatto il resto cosi come i casi di covid che infestavano gli olandesi dell’Az manco fosse lo Spallanzani di Roma in piena pandemia e che sembravano ridurre l’esordio in EL alla partita tra i professionisti ed una selezione di scapoli ed ammogliati. Cosi succede che nonostante in panchina ci sia un guerriero come Ringhio (maestro della concentrazione e della determinazione) ed in campo un gruppo di professionisti di primo livello la concentrazione e forse anche un pizzico di sufficienza abbiano preso il sopravvento.

I RICORDI DI GATTUSO

Gattuso ricorda bene una serata che è rimasta scolpita nella sua vita di giocatore: Istanbul, Stadio Atatürk, mercoledì 25 maggio 2005. Il Liverpool è campione d’Europa per la quinta volta nella sua storia. Non fa notizia il “cosa” ma il “come”. Raggiunge il Milan, in vantaggio 3-0 alla fine del primo tempo, con un uno-due-tre micidiale, per poi alzare la Champions League dopo i calci di rigore. Il suo Milan prese sottogamba gli avversari ed il resto è storia.

IL FUTURO

Oggi inutile piangere sul latte versato. Testa bassa e pedalare come diceva Trapattoni. Bisogna mettere nel cassetto l’infelice prestazione di ieri sera e ripartire a macinare gioco e risultati in campionato con la stessa determinazione e soprattutto con tanta umiltà. La trasferta di domenica con il Benevento è un importante esame per fare capire a tutti (ma soprattutto a se stessi) che la sconfitta con l’Az è stata solo un incidente di percorso.