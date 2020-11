Ad un Napoli ambizioso serve più cinismo

Tutto si potrebbe dire del Napoli, tranne che sia una squadra cinica.

È indubbio che Gennaro Gattuso debba innanzitutto migliore l’approccio alla gara dei suoi calciatori. La convinzione nei propri punti di forza, a prescindere dall’atteggiamento tattico assunto dall’avversario, non deve mai sfociare in mera presunzione.

Pertanto, la sensazione che da un momento all’altro la squadra possa concretizzare il dominio del gioco attraverso il palleggio, deve comunque essere supportata da una maggiore cattiveria agonistica. Specialmente negli ultimi sedici metri…

La squadra di Ringhio sembra quasi specchiarsi in sé stessa, accontentandosi di essere pericolosa attraverso le rapide verticalizzazioni centrali e gli attacchi alla profondità, frutto della pressione, con conseguente riconquista.

Con il Sassuolo, come del resto nella gara contro l’Az Alkmaar, agli azzurri ha fatto difetto proprio la precisione al momento di finalizzare la grossa mole di lavoro prodotta in fase di possesso.

Tutto sommato, in entrambe le sconfitte maturate al San Paolo, il Napoli avrebbe potuto trovare la via della rete in diverse occasioni. Poiché era riuscito comunque ad attaccare a difesa schierata, muovendo efficacemente la palla.

Domenica scorsa, per esempio, la riaggressione dei partenopei vicino alla porta di Consigli ha forzato i neroverdi all’errore in uscita con la palla.

Va detto che Roberto De Zerbi, come prima di lui Arne Slot, ha scelto di non difendere in avanti. Anzi, consapevolmente, ha voluto abbassare il baricentro della squadra, assumendo un atteggiamento passivo. Seppur all’interno di una fase di non possesso assai ordinata.

In sostanza, pare davvero che gli allenatori avversari abbiano compreso che non concedendo tanto spazio da attaccare alle spalle della linea difensiva disinneschi l’effettiva pericolosità di Osimhen e soci.

Giovedì sera, presumibilmente, il piano gara del Rijeka dovrebbe essere modellato sulla stessa impostazione filosofica.

A questo punto, piuttosto che ridimensionare gli obiettivi stagionali, alquanto ambiziosi, il Napoli dovrebbe perfezionare la tenuta mentale, affinchè ci sia maggiore continuità nei risultati.

Raggiungere quel livello di consapevolezza, mirato sì ad un calcio organizzato. Ma funzionale a variare le soluzioni offensive contro squadre particolarmente chiuse.