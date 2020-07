Gattuso pensa al Barcellona: ecco cosa potrebbe provare in vista del Camp Nou

C’è un aspetto non secondario nel Napoli di questi tempi: Gattuso potrebbe iniziare a ragionare in ottica Barcellona. Sin qui, dopo la vittoria della Coppa Italia (e la sconfitta di Bergamo), si è pensato solo a ruotare i giocatori, non si sono fatti esperimenti di sorta. Qualcosa dovrà inventarsi il tecnico azzurro. Atteso che la prova generale sarà a San Siro contro l’Inter, alla penultima di campionato, qualcosa potremmo iniziare a vederla subito.

Questo ammesso e non concesso che Gattuso voglia cambiare qualcosa per Barcellona. Si potrebbe iniziare a provare Maksimovic a destra (la squalifica di Di Lorenzo cade a pennello). Ma anche Demme e Lobotka insieme in mezzo al campo. E Fabian nel tridente di attacco, o semmai Zielinski. Certo il polacco a sinistra andrebbe in conflitto con Insigne, poco probabile. Ma poiché la fascia destra del tridente non ha un padrone, Fabian potrebbe tornare utilissimo.

Al momento sembra che Gattuso abbia in mente questa formazione per la gara di Champions: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme (Lobotka), Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Ma aspettiamoci sorprese.

Anche di vedere in campo: Ospina (o Meret, che ormai coi piedi se la cava bene); Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Demme, Lobotka, Zielinski; Fabian, Mertens, Insigne. Un 4-3-3 che potrebbe tranquillamente diventare 4-2-3-1, con Fabian, Zielinski e Insigne dietro Mertens.