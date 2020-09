Gattuso trova la quadratura del cerchio, ma c’è un rischio

Di Vincenzo Famiglietti

Il Napoli fa bingo alla prima. Era favorito al Tardini delle mille anime. Lo era eccome. Eppure quello scolorito prima tempo, con un attacco che non trova la via maestra ha destato quale apprensione. Gattuso si è dapprima affidato ai pretoriani (Mertens ed Insigne) ed al rituale del 4-3-3. Poi qualcosa non ha funzionato. Nessun tiro nella porta dei padroni di casa. Che non hanno fatto spavento ad Ospina (il portiere invece ne ha poi provocati con la sua smania del gioco di piede, ndr), ma non hanno rischiato nulla contro un avanti azzurro leggero come una piuma.

Ma Gattuso ha capito molto della sua rosa. Tutto gli si può imputare-finora in realtà molto poco-tranne che non abbia idee molto chiare. Così nella ripresa entra Osimhen e si passa al 4-2-3-1. Con questo modulo gli azzurri sono un iradiddio. L’accatto si è trasformato da una piuma a un ariete. A parte i due gol sono fioccate le occasioni. Osimhen non ha segnato però ha fatto pesare la sua presenza. Tagliente e preciso. Gran fisico e qualità.

Il sistema di gioco della ripresa, che poi è un punto chiave del progetto del tecnico, a far tremare le gambe agli avversari. Potrà dunque essere il futuro del Napoli il 4-2-3-1? Vista la rosa e l’abbondanza di mezze punte (Lozano, Mertens, Insigne e Politano) sembrerebbe di sì. Ma questa fiera del gioco offensivo nasconde un’insidia. Di concerto con le pedine a disposizione di Gattuso.

Con un centrocampo reale a due servirebbero due incontristi o almeno uno dei due dovrebbe essere uno che raccolga legna. Un uomo frangiflutti di altissimo profilo. Altrimenti si va in sofferenza ed in inferiorità nonostante quei tre davanti, se non tutti, provino a tornare. E il Napoli di oggi non ha nessun centrocampista con queste caratteristiche. Schiera facitori di gioco (Demme, Lobotka) o uomini con caratteristica di rifinitura (Fabian e Zielinski). A Parma si sono visti gli ultimi due.

Un bel Napoli certo, al quale mancherà in futuro Allan. Fra la dirigenza azzurra e il brasiliano finì l’amore in una notte di novembre, con una schermaglia poco piacevole fra lui e il bizzarro vicepresidente Edo, e il successivo ammutinamento. Di Allam, se Gattuso vorrà mettere in campo, il modulo del secondo tempo di Parma, sentirà una nostalgia da struggente storia d’amore andata a scatafascio. Soprattutto contro avversari di caratura superiore al modesto gruppo Liverani. Peccato.

Almeno che la società non sfrutti gli ultimi 15 giorni di mercato e non acquisti un incontrista di indubbia qualità. Allora sì che l’ammaliante 4-2-3-1 potrà essere adottato a cuor leggero. O magari soppesando l’avversario. E con molta logica e garanzie in più.