Napoli, la probabile formazione: Dybala spinge Insigne verso la panchina?

Formazione fatta per stasera? Parrebbe di sì, ma in fin dei conti Gattuso almeno un dubbio ce l’ha. Ovviamente legato a Insigne. Lorenzo ieri ha fatto tutto l’allenamento con la squadra, come ha sottolineato anche la società sul sito ufficiale. Ma non si è allenato mai in settimana. E poi c’è lo spettro Dybala che fa riflettere. Sarri lo ha rischiato, e il risultato è stato che l’argentino si è fermato dopo pochi minuti.

In questo momento storico, con la possibilità di fare 5 sostituzioni, in linea teorica si può correre il rischio. Però non è mai giusto far scendere in campo uno che non è al 100%. Anche se il giocatore, come ovvio vuole giocare, e tutti lo danno in formazione, consentiteci qualche dubbio. L’ipotesi che parta dalla panchina è più che plausibile. In questo caso a giocare sarebbe Elmas. Non certamente Lozano, che ha altre caratteristiche.

La prima preoccupazione di Gattuso, almeno per la prima ora di gioco, è tenere aperto l’esito della sfida. Quindi prima non prenderle. O quanto meno non prenderne più di uno. E ovviamente quando giochi contro il Barcellona il primo da tenere d’occhio è Messi. Non lo puoi marcare a uomo, sia ben chiaro. Perché se lo prende un difensore, Leo lo porterebbe fuori posizione arretrando il raggio d’azione. Se lo marcasse un centrocampista potrebbe addirittura giocare da prima punta. Per Messi serve un trattamento speciale. L’ipotesi di Demme che lo prende in mezzo al campo e Koulibaly quando avanza c’è tutta. Qualcuno ha anche parlato di Zielinski, ma non ha senso. Il polacco non ha nel DNA questo tipo di lavoro. Lo farebbe male, per di più compromettendo anche il suo rendimento globale.

Ecco perché, atteso che a nostro giudizio Insigne potrebbe partire dalla panchina, l’idea di Elmas (meglio Lobotka) non la escluderemmo a priori. Se non gioca Lorenzo non ci sono dubbi. Ma se anche dovesse non dovesse giocare un centrocampista in più potrebbe tornare utilissimo. Ed a questo punto ad essere sacrificato potrebbe essere Callejon.

Ma questo è l’unico dubbio. Il resto della formazione è fatta. Eccola, con due “parentesi” per andare sul sicuro: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon (Elmas), Mertens, Elmas (Insigne) .