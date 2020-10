Morello, magistrato: “Il Napoli è una vittima. La risposta di Agnelli fa paura”

Tullio Morello, magistrato, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli non poteva andare a Torino, altrimenti avrebbe commesso una violazione di carattere penale. Questo processo al Napoli io non lo giustifico affatto. Il Napoli è stato una vittima. Vittima di un protocollo che ha consentito al Genoa di venire a Napoli con molti positivi. È stato commesso un errore enorme. Man mano che aumentavano i positivi, la Lega non ha fatto nulla. Questa è una cosa gravissima.

La risposta di Agnelli alla domanda di Piccinini fa paura. Sarebbe stato un comportamento irresponsabile partire nonostante il divieto sanitario dell’Asl. Se un’Asl mette una squadra in quarantena, nessuno ha il poter per violare quella quarantena. Ci sono tante contraddizioni. Ci voleva buon senso. Ieri sembrava di assistere al Truman Show. Ieri abbiamo vista qualcosa di molto brutto”.