Milik in gol non solo al primo, ma anche all’unico pallone toccato

Milik ieri non ha segnato il record assoluto del gol più veloce della storia del Napoli. Ha fatto gol 37 secondi dopo il suo ingresso in campo. Gli “storici” hanno ricordato che Sosa ne fece uno 4 secondi prima. Ma è difficile pensare che ci sia stato un giocatore prima di lui ad aver fatto gol nell’unica occasione in cui ha toccato il pallone! Esagerazione? Sicuramente sì. Magari ci sarà sfuggito qualche tocco, sta di fatto che, gol a parte, la sua presenza è stata impalpabile.

Milik in questa squadra è sempre stato un pesce fuor d’acqua. Anche prima dei suoi infortuni ha sempre giocato con un gruppo che non esaltava le sue qualità. Per amor di Dio, aveva un compito terribile. Perché arrivare dopo Cavani e Higuain è terribile. Si tratta di due tra i più grandi centravanti degli ultimi 10 anni. Non solo per i gol realizzati, ma per il contributo dato alla manovra della squadra. Milik i suoi gol li ha sempre fatti. Ma il suo contributo alla manovra è sempre stato impalpabile.

Magari avrebbe avuto bisogno di un altro sistema di gioco. Un 4-4-2 in cui agiva da seconda punta, con una squadra che lo servisse in continuazione in area di rigore. Diciamocela tutta: Milik, a prescindere da tutto, non è mai stato adatto al gioco del Napoli. Non del Napoli di Sarri, nel quale non ha sostanzialmente quasi mai giocato causa infortuni. Ma era un pesce fuor d’acqua con Ancelotti, lo è con Gattuso. A maggior ragione adesso che tutti sanno che andrà via. Magari, difficile, altrove farà cose strabilianti. Ma a Napoli non sarà rimpianto.