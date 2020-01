Milik: “Demme e Lobotka buoni acquisti. Gaetano è cresciuto tanto con Ancelotti”

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha fatto il punto della situazione da Castel Volturno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Che Polonia vedremo all’Europeo?

“Abbiamo giocatori forti, ma sicuramente non siamo i favoriti. Nel girone abbiamo la Spagna, una favorita, e ci sono altre squadre più forti di noi sulla carta. Io non guardo ancora così avanti, ora mi concentro sul Napoli per fare bene e vincere le partite”.

Su Demme e Lobotka

“Sono giocatore che possono dare una mano, ma ho visto ancora troppo poco per dire qualcosa in più. Abbiamo fatto appena due allenamenti con loro. Speriamo che riusciranno a dare una mano. Sono buoni acquisti, ma è troppo presto per dire qualcosa”.

Gaetano va alla Cremonese

“Secondo me gli farà bene. E’ giovane, ha qualità, è cresciuto tanto con Ancelotti, allenandosi con noi ha fatto il salto di qualità. Ora è il momento di fare un passetto indietro per poterne fare poi due in avanti”.

