Milik a KKNapoli: “Col 4-3-3 abbiamo migliorato tante cose, sarà fondamentale una cosa”

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha fatto il punto della situazione da Castel Volturno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“In questo momento c’è tanto lavoro da fare. Abbiamo cambiato modulo, prima giocavamo 4-4-2 con Ancelotti, nel 4-3-3 ci sono movimenti diversi e ci vuole tempo per capirli. Abbiamo migliorato tante cose, come l’uscita da dietro. Ora ci vuole tempo per migliorare davanti, sulle finalizzazioni. Spero che col tempo riusciremo a farlo e a portare i risultati”.

Lavorate insieme da anni e avete qualità.

“Sì, ce l’abbiamo. Ora dobbiamo recuperare gli infortunati perché possono aiutarci tanto, soprattutto quelli che stavano contribuendo molto a creare un nome per il Napoli. Mertens, Koulibaly, Ghoulam, Maksimovic… Ognuno è importante. Speriamo che tornino presto e possano dare una mano, sono fondamentali per noi”.

