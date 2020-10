Mertens: vogliamo fare bene in EL, non sarà facile arrivare sino alla fine

Nella conferenza stampa della vigilia di Europa League ha anche parlato Dries Mertens come riporta il tweet del Napoli:

“Vogliamo fare bene in EL ma non sarà facile arrivare sino in fondo ma siamo un grande gruppo. AZ è una squadra con giocatori giovani fortissimi, con grandissimo futuro, se non sei sveglio puoi anche perdere e prendere tantissimi gol”. “Sto bene. Osimhen ci dà profondità, abbiamo visto con l’Atalanta che lui e Lozano portano la difesa lontana e io posso toccare più palloni, ma ci sono anche altri giocatori. Anche l’anno scorso venivo dietro a toccare più palloni, ora ho più spazio perché i compagni mi portano via la difesa“.