Meret, costruire dal basso non è solo moda. Così blinda presente e futuro della porta “azzurra”

Indubbiamente Alex Meret, nonostante la giovane età, è uno dei portieri più quotati del campionato. Non un semplice prospetto futuribile. Bensì, una solida certezza. Eppure, com’è naturale che sia, un paio di omissioni, in questa annata disgraziata, li ha commessi anche lui. Sicuramente delle responsabilità possono essergli imputate sul gol di Freuler, la cui conclusione da pochi passi, non viene trattenuta, determinando il momentaneo pareggio dell’Atalanta. Con maggiore enfasi, invece, va rimarcato l’errore di valutazione sul violentissimo tiro di Lukaku, che genera il raddoppio dell’Inter.

Entrambe le circostanze dimostrano quanto Meret abbia fatto fatica a “leggere” le intenzioni dell’avversario, anticipandone i movimenti. Una mancanza di reattività che ha suscitando qualche perplessità di troppo nell’ambiente e tra gli addetti ai lavori. Addirittura, Gattuso aveva scelto di accantonarlo, magari solo temporaneamente, preferendogli Ospina, contro la Lazio. Poi, l’Airone azzurro, complice l’infortunio del colombiano, ha riconquistato la maglia da titolare, con la Juventus.

Una prima parte di stagione esaltante. Specialmente… di notte

Facciamo un passo indietro, però. Durante la gestione di Mister Curriculum, il Napoli, spesso e volentieri, ha dato l’impressione di essere una squadra poco equilibrata. Troppo lunga nelle distanze tra i reparti. Una mancanza di compattezza che ha prodotto effetti nefasti sulla fase di transizione negativa. Costringendo Meret a vivere una prima parte di stagione costantemente sugli scudi. E’ innegabile che proprio in quel periodo, gli azzurri si siano tenuti sopra la linea di galleggiamento in classifica grazie al contributo offerto dal loro virgulto estremo difensore.

Pure nella Coppa dalle Grandi Orecchie, dove, tutto sommato, il Napoli di Ancelotti ha palesato, seppur a tratti, l’incisività del cd. calcio liquido, Meret ha fatto da argine incrollabile alle numerose occasioni concesse comunque agli euroavversari. Circostanza da non sottovalutare, poichè un portiere non deve essere valutato in maniera asettica, limitandosi a conteggiare il numero delle reti al passivo, oppure delle parate fatte rispetto ai tiri nello specchio della porta subiti complessivamente. Il suo rendimento, infatti, va pesato. E le opportunità disinnescate da Meret in Champions League sono un valido indicatore della sua assoluta affidabilità ai massimi livelli.

In sostanza, finora la stagione di Meret è stata costellata da performance di spessore. Soprattutto se parametrate al comportamento tra i pali, nonchè all’efficacia ed alla spettacolarità delle sue parate. Tali da consentirgli di essere ancora a pieno titolo in ballottaggio con Donnarumma, Sirigu e Gollini per una delle tre maglie della Nazionale, in vista degli Europei di questa estate.

Bravo nelle uscite, da migliorare con i piedi. Con un distinguo…

Certamente deve migliorare la sua intraprendenza nelle uscite. Ma questo particolare tecnico non deve trarre in inganno. Perchè Alex è già discretamente sicuro quando decide di andare in presa alta. In particolare, nelle serate europee di Genk e Salisburgo, ha accettato consapevolmente il rischio di andare a contendere il “rimbalzo offensivo” tutte le volte in cui il pallone attraversava per aria il suo spazio vitale, dominando l’area di rigore.

Le dolenti note potrebbero essere legate all’attitudine a giocare con i piedi. Ormai diventato un fondamentale imprescindibile per il portiere moderno. A maggior ragione, ottemperando alla modifica al regolamento che ha concesso al portiere, sulla rimessa dal fondo, di poter passare la palla ai propri compagni all’interno dell’area di rigore. Sennonché, a questo punto, occorre fare una premessa. Il coinvolgimento del numero uno nella fase di costruzione dal basso non deve essere necessariamente subordinato alle abilità nella tecnica di base dell’estremo difensore. Quanto influenzato dai principi che ispirano le scelte tattiche della squadra, nella fase di possesso.

Gattuso, per esempio, pretende di appoggiare la manovra sul triangolo formato dai due difensori centrali ed un vertice basso (il portiere), oppure un vertice alto (il pivote). Così, il suo Napoli sfrutta gli effetti prodotti dalla qualità dei suoi interpreti sulla circolazione nel risalire il campo con il palleggio.

Meret bravo con il mancino. A destra, bisogna continuare a lavorare

Detto questo, appare evidente che Meret sia un portiere capace di garantire serenità alla squadra, incentivandone il giropalla, nel momento in cui è messo sotto pressione. Generalmente, il comportamento degli attaccanti avversari è scaglionato in maniera tale da cercare di sottrarre direttamente il possesso al portiere. In alternativa, forzarlo all’errore, pressandolo e contemporaneamente mettendo in ombra i probabili appoggi.

Il fatto è che, quando utilizza l’arto dominante, ovvero il sinistro, risulta palese la tranquillità con la quale Meret controlla la palla. Per trasmetterla poi sul breve (vicino alla propria area di rigore) o medio spazio (nella propria metà campo). Anzichè sul lungo (ossia, nella metà campo altrui). Il problema semmai nasce quando viene sollecitato ad usare l’arto non dominante. Il destro, quello stimolato di meno, per calciare.

Non stupisce, dunque, che questo tipo di errori vengano natulamente evidenziati dalla critica. Tuttavia, sono momenti di crescita endemici, che capitano con puntuale regolarità nel processo di maturazione di un giovane portiere di talento. In effetti, dimenticare pretestuosamente che il prossimo 22 marzo Meret compirà soltanto ventitrè anni potrebbe rivelarsi null’altro che bassa propaganda. Stigmatizzata dal costante, seppur graduale, accrescimento del suo bagaglio tecnico nel gioco con i piedi.

In definitiva, il portiere verrà sempre più coinvolto nella costruzione dell’azione dal basso. Quindi, inevitabilmente, dovrà assumersi delle responsabilità. Un fatto che gli allenatori hanno abbondantemente deciso di mettere in preventivo. Valutando i vantaggi che tale filosofia può generare sullo sviluppo del gioco, in funzione della superiorità numerica generata dal coinvolgimento diretto dell’estremo difensore nell’interprertare il ruolo come un giocatore di movimento.

Francesco Infranca

