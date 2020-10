Mercoledì la decisione su Juve-Napoli: partita da ripetere, e nessuna penalizzazione, non ci sono alternative

Tutti danno per scontato che la decisione su Juve-Napoli sarà mercoledì prossimo. Su cosa si basa questa certezza non è dato sapere. La Gazzetta dello Sport avanza due ipotesi. La prima prevede la sconfitta a tavolino per gli azzurri. La seconda una penalizzazione.

In realtà nessuno più pensa che sia possibile decretare lo 0-3. Mancano del tutto i presupposti giuridici. Il Napoli è stato trattenuto per causa di forza maggiore. Partire per Torino avrebbe comportato per ciascun azzurro una denuncia penale. Più causa di forza maggiore di questa è difficile immaginare.

La tesi che l’ASL non avesse la possibilità di emettere un tale provvedimento è stata esclusa sia dal Ministro dello Sport, che dallo stesso presidente Federale. Come anche la tesi valutata in federazione di un provvedimento viziato da una carenza di motivazioni è insussistente. In ogni caso poiché il provvedimento è stato emesso, i giocatori del Napoli erano tenuti a rispettarlo. Il che, nel caso in questione, taglia la testa al toro.

Il punto di penalizzazione è automatico quando una squadra non si presenta in campo. Ma rappresenta una pena accessoria. Se il Napoli ha diritto a giocare il punto di penalizzazione non ha motivo di essere dato.

E non può essere dato neanche per la violazione del protocollo. Il Napoli non ha violato alcun protocollo (a differenza della Juve). I giocatori erano ciascuno a casa loro quando sono stati posti dall’ASL in isolamento fiduciario. Poi hanno spostato il domicilio nell’albergo indicato dalla società. Seguendo alla lettera il dettato del protocollo siglato dalla Lega a giugno, e sottoscritto da tutte le società.

Nel caso della Juve il discorso è diverso. I giocatori hanno lasciato il ritiro, sia pure con l’autorizzazione della società. In questo caso il protocollo è stato violato.

Per altro non si capisce in base a quale criterio si possa dare una ammenda o addirittura punti di penalizzazione che per altro non sono espressamente previsti. Il protocollo serve a far si che si possa giocare. La decisione dell’ASL campana è stata presa a prescindere da tutto. Non perché abbia riscontrato una qualche irregolarità da parte del Napoli. Ne’ pare ci siano state pressioni da parte della società azzurra. Almeno è quello che ha dichiarato il direttore generale dell’ASLNAPOLI1CENTRO. Anzi il Napoli avrebbe fatto di tutto per poter giocare.

Non c’è alcun nesso tra la presunta violazione del protocollo e l’impossibilità di partire dei giocatori. Non ci sono i presupposti per una penalizzazione. Magari per una ammenda, simbolica più che altro. Per mandare un segnale.