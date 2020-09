De Laurentiis non è asintomatico, ha la febbre ma è a casa, l’attenzione alle sue condizioni di salute resta alta, per l’età ma anche per una pleurite avuta nell’autunno scorso. Probabile il trasferimento a Roma e il ricovero nelle prossime ore al Gemelli dove ci sono i medici che lo seguono abitualmente per monitorare al meglio l’evoluzione dell’infezione.

(fonte corriere.it)