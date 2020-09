Mediaset: a rischio le prossime uscite del Napoli

Scrive sportmediaset.mediaset.it: “La notizia della positività al Covid-19 del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha inevitabilmente ripercussioni tanto sui presenti ieri alla Assemblea della Lega di Serie A che si è tenuta a Milano (ora presidenti, dirigenti e tutte le persone venute a contatto con il numero uno azzurro dovranno sottoporsi ai controlli di prassi) ma rischia di averne anche sulla squadra. Vero è che Gattuso e i giocatori del Napoli hanno effettuato i tamponi solo un paio di giorni fa risultando tutti negativi, ma la positività del presidente e quella (non ancora confermata) di un altro dirigente del club potrebbero tuttavia portare la squadra in isolamento preventivo.

Il Napoli domani pomeriggio dovrà giocare un’amichevole contro il Pescara, al San Paolo mentre per domenica è in calendario l’amichevole a Lisbona contro lo Sporting: da capire, dunque, se entrambi i match saranno confermati oppure annullati per motivi precauzionali”.