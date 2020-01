Martino: “Napoli sciupa troppe occasioni. Ecco chi scenderà in campo”

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Mediaset, si è così espresso nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’:

“Il Napoli sbaglia tantissimi gol, crea sempre grandi opportunità ma poi non le sfrutta. Se va bene prende palo o traversa, ma in questo senso deve esserci un cambio di rotta. Formazione? La sensazione è che cambierà solo il portiere rispetto all’undici visto con l’Inter, anche leggendo tra le righe della conferenza stampa di Gattuso. Al massimo potrebbe esserci Luperto al centro, ma non mi meraviglierei di rivedere Di Lorenzo centrale ancora una volta”.

