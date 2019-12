Marsiglia, Vilas-Boas: “Lo volevamo Ghoulam, vi spiego perché è saltato tutto”

L’allenatore del Marsiglia, Andrè Vilas-Boas, è stato intervistato dal giornale francese Lu Buteur.

Nel corso del suo colloquio, il tecnico portoghese ha parlato anche di Ghoulam e di quanto l’algerino è stato vicino alla Ligue 1:

“Sì, recentemente abbiamo chiesto informazioni al Napoli per Faouzi Ghoulam, purtroppo la trattativa non è proseguita, purtroppo Aurelio De Laurentiis non lascia andare il terzino per meno di 25 milioni di euro”.

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube