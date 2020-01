Mario Rui: “Con l’Inter obiettivo 3 punti. Chiedo una cosa ai tifosi…”

Il terzino sinistro del Napoli, Mario Rui, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli,radio ufficiale della società.

Cosa prometti ai tifosi? “Il nostro impegno perchè vogliamo cambiare tutto quello che è stato sbagliato. Chiedo ai tifosi di dimenticare l’ultimo periodo e remiamo tutti dalla stessa parte per una seconda parte di stagione migliore”

“L’obiettivo è risalire il più possibile. Non abbiamo fatto benissimo per due mesi ma nessuno si merita questa classifica. Dobbiamo migliorare e riportare la gioia in tutto l’ambiente”

Cos’hai imparato da Sarri, Ancelotti e Gattuso? “Con Gattuso sto imparando la grinta e la determinazione. Sarri mi ha fatto vedere il calcio in maniera diversa. Ancelotti mi ha fatto crescere in termini di responsabilità”

Lobotka? “Siamo pronti ad accogliere qualsiasi giocatore. Ci sono tante altre cose a cui pensare ma se dovesse arrivare qualcuno saremmo ben lieti di accoglierlo”

Barcellona? “Se comincio a pensarci ora, mi viene il mal di testa. Il sogno di tutti i calciatori è affrontare Messi”

Obiettivo vittoria? “Il nostro obiettivo è vincere e portare i 3 punti a casa”

Inter? “Mi aspettavo una squadra così forte. Sarà una partita difficilissima, ci sarà da soffrire ma noi saremo pronti”

Mese di gennaio? “Gennaio sarà un mese importante. Sicuramente vogliamo fare bene per cambiare ciò che è stato fatto fino ad ora”

Come state? “Moralmente stiamo bene. Abbiamo avuto una settimana per staccare. Ora ci sta un po di stanchezza, l’importante è arrivare lunedi al 100%”

