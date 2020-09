Maran, per il Napoli spesso ha il sapore di una peperonata indigesta

Gli azzurri, per l’esordio stagionale a Fuorigrotta, troveranno sulla panchina del Genoa un tecnico che sovente ha messo in difficoltà la squadra partenopea: Rolando Maran. Lo scorso anno, con il Cagliari pose fine a Fuorigrotta al filotto del Napoli reduce dalle vittorie su Samp, Liverpool e Lecce, di fatto aprendo la crisi che tre mesi dopo, sancì l’addio di Ancelotti.

Quel Cagliari giocò un calcio forse anacronistico, con dieci giocatori dietro la linea della palla, sfruttando errori arbitrali e di mira degli avanti azzurri, per poi colpire nel finale con Castro.

Maran preparò partite analoghe contro il Napoli di Sarri, costretto al pari al Bentegodi nell’anno dei 91 punti e, al ritorno, da una rimonta miracolosa nel finale, con Milik e Diawara, per evitare una sconfitta sanguinosa.

Andando indietro con gli anni, Maran guidava quel Catania che freno’ la rincorsa del primo Napoli di Mazzarri, con uno zero a zero non proprio clamoroso al Cibali. Ma comunque al termine di una partita brutta, come spesso accade contro il tecnico di rosso finito, con Quagliarella visibilmente contrariato per le poche chances capitategli.

E Maran c’era anche all’esordio del Napoli di Adl, nell’ormai leggendario Napoli Cittadella. Alla guida dei padovani, sfruttò la scarsa preparazione del Napoli Soccer, nato appena due settimane prima, per rimontare da 3 a 1 al 3 a 3 finale.