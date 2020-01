Manca il personale al San Paolo, a rischio Napoli-Inter

Napoli – Inter, in programma lunedì sera al San Paolo è a rischio.

A lanciare l’allarme il consigliere comunale Diego Venanzoni. “A rischio la partita Napoli – Inter di lunedì. I responsabili dell’impianto di Fuorigrotta hanno chiesto urgentemente al Comune di riavere i dipendenti entro il weekend, altrimenti si rischiano grossi disservizi”.

E’ successo che il Comune di Napoli ha trasferito gli ex Lsu neoassunti a fine dicembre, lo Stadio San Paolo resta senza personale.

Gli ex Lsu, infatti, ossia i Lavoratori Socialmente Utili, fino all’anno scorso erano impiegati, come lavoratori precari, sugli impianti sportivi, in diverse mansioni. Facevano le pulizie di bagni e spogliatoi, aprivano i cancelli, spostavano i materiali. Dopo la stabilizzazione, però, una decina di dipendenti dall’inizio dell’anno è stata spostata presso altri uffici, in maggioranza agli sportelli delle municipalità. E questo ha sguarnito molti impianti sportivi. In primis il San Paolo. Qui sono rimasti a disposizione solo 7-8 LSU, dopo il trasferimento di una decina di loro.

Anche dal sindacato Cisl Funzione Pubblica del Comune di Napoli ha sollevato il problema.

“Nel servizio grandi impianti sportivi -scrive in una nota il Coordinatore aree funzionali Cisl Fp Agostino Anselmi -fino a ieri si è riusciti ad assicurare i servizi alla cittadinanza tenendo aperti gli impianti grazie all’impiego e al prezioso contributo che ha dato il personale Lsu. Senza di loro saremmo stati costretti a chiudere gli impianti come la piscina Scandone. Dal 31 dicembre, però, a seguito della stabilizzazione degli Lsu è cambiato tutto. questo personale è stato trasferito in altri servizi delle municipalità per sopperire ad altre esigenze organizzative. Invitiamo a non movimentare detto personale degli impianti sportivi in quanto non sarà possibile assicurare i servizi alla cittadinanza con gravissime ripercussioni sui carichi di lavoro che graverebbero sul pochissimi dipendenti in forza agli impianti sportivi”.