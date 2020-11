Malfitano: “Koulibaly? Non è più lo stesso da quando si è parlato della sua cessione”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta: “Il Napoli non ha equilibrio. Quella formazione schierata contro il Milan è stato un obbrobrio tattico. Due mediani lenti ed impacciati, Lozano e Politno né carne né pesce. Koulibaly? Da quanto sbaglia partite? Quest’anno 2-3 volte le ha indovinate. Non è mai stato, poi, brillante, tonico, scattante. Non so se sono motivazioni di carattere mentale o fisico. Ma, da quando si è iniziato a parlare della sua cessione, non è più lo stesso Koulibaly. Parlare di personalità per Koulibaly diventa difficile: ma, dobbiamo fare riferimento a tutta la squadra. Ospina a differenza di Meret non sta zitto in campo: parla tanto, suggerisce, spiega. Ci sono partite nelle quali il centrocampo a 2 non regge, come quella contro il Milan: Fabian e Bakayoko, si sono espressi con una lentezza estrema e sono stati facili preda di Kessie e Bennacer. Gattuso è caduto in contraddizione”