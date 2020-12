Luperto: “Darò il massimo contro il Napoli…”

Sebastiano Luperto sarà spettatore speciale, per la partita di questa sera. Davanti alla tv a guardare il “suo” Napoli giocare contro l’Az Alkmaar, in Europa League. Contemporaneamente, ansioso che torni presto il campionato. Così Sebastiano potrà affrontare in qualità di ex gli azzurri.

A Radiogoal il difensore attualmente al Crotone ha parlato delle sue sensazioni in vista del prossimo turno di Serie A: “Domenica per me sarà una partita speciale. Emozionante sfidare i miei ex compagni. Voglio fare risultato, perché ci servono i punti…”.

Ad otto giorni dalla sua scomparsa, ancora vivo il ricordo de El Diez, Luperto si dice addolorato per la grave perdita: “E’ stata una tragica notizia la morte di Maradona. Avendo vissuto a Napoli so quanto possa essere duro per la gente questo lutto. Se n’è andato il Dio del Calcio…“.

Determinato il difensore centrale, si dice pronto a dare il suo contributo per la salvezza dei pitagorici. Senza concedere sconti a nessuno Nemmeno al Napoli: “Voglio giocare più partite possibile e conquistare la salvezza con il Crotone. Per me sarà una partita speciale,. Però darò il massimo per cercare di ottenere punti e fare risultato…”.

Il finale è una sorta di messaggio per i tanti azzurri con cui ha diviso lo spogliatoio lo scorso anno:

“Ci vediamo in campo e buona partita a tutti!”.