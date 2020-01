Luciano Tarallo: sul gol di CR7 errore di Mario Rui. Meret ha poche responsabilità

Meret è tornato tra i pali. Perfetto anche coi piedi, anche se sul gol c’è chi ha voluto dargli qualche responsabilità. Ne parliamo con Luciano Tarallo, storico preparatore dei portieri del Napoli.

“Premesso che i goal sono per la maggior parte conseguenza di errori, a volte di reparto ed a volte individuali, sul goal di Ronaldo ci sono due indecisioni. Provo a dare una spiegazione . Su lancio di Bentancourt da centrocampo ed a palla scoperta ci sono alcune cose che non mi convincono”.

Quali?

“Il primo errore è di reparto tra i due difensori, Di Lorenzo e Mario Rui. Quest’ultimo a palla scoperta avrebbe dovuto preoccuparsi facendo i primi passi verso il centro, dando copertura o un aiuto al centrale di reparto in questo caso Di Lorenzo. Invece va verso l’esterno come si può evincere dalle immagini. Questo come principio e concetto fondamentale difensivo: il pericolo più imminente è la difesa della porta e non l’esterno campo. Se poi il lancio fosse avvenuto verso l’esterno sinistro in prossimità della linea laterale, avrebbe Mario Rui avuto più tempo per una eventuale chiusura”.

Meret poteva fare qualcosa di meglio?

“Meret si fa trovare sulla linea dei 5.50 e si evidenzia la sua indecisione attacco/non attacco palla, dopo il secondo rimbalzo, è questione di millesimi di secondi. Forse avrebbe dovuto preoccuparsi più della copertura? Difficile affermarlo, ma si trova in questo caso in posizione e postura errata. Guardando le immagini, forse, dico forse, Meret ha pensato di attaccare la palla come ha fatto. E’ mancato, supportando l’idea di Meret, il coraggio decisionale. L’ultimo passo del portiere è quello di uno che ci ripensa. Il piede destro va all’indietro, indecisione fatale, millesimi di secondi fatali”.

Quindi ha sbagliato?

“Certo la capacità di rimediare rimedio in extremis dovrebbe essere la specialità di un portiere. Ma non sempre riesce. La verità è che quel pallone è sempre stato nella disponibilità di Ronaldo. Il portiere poteva fare ben poco. Anche perché l pallone si trovava a mezza altezza, e ci voleva un coraggio enorme a pensare di attaccare quella palla. Meret resta comunque un ottimo portiere, uno dei migliori portieri italiani. Ha dimostrato di saperci fare anche coi piedi”