Lobotka potrebbe essere il centrocampista in grado di risolvere i problemi del Napoli. Conosciamolo un po’ meglio

Lobotka, si riaccende la trattativa con il Celta

Stanislav Lobotka al Napoli. L’interrogativo è d’obbligo. L’offerta presentata al Celta Vigo non si avvicina neanche lontanamente alla clausola risolutiva inserita nel contratto del metodista slovacco, in scadenza nel 2023, pari a 50 milioni di euro. Eppure, i galiziani sembrano comunque propensi ad avviare una trattativa, che, qualora andasse veramente in porto, coprirebbe il buco più evidente nel centrocampo di Gattuso.

Sia ben inteso, siamo ormai a pochi metri dal traguardo che segnerà l’apertura ufficiale del cd. “mercato di riparazione”. Ed ogni giorno che passa, le voci che accostano un numero sempre maggiore di calciatori alla lista dei papabili per la mediana del Napoli si fanno praticamente incontrollabili. Del resto, nessuno dei centrocampisti utilizzati finora dagli azzurri ha palesato quella completezza nel far girare la squadra, tale da determinare una precisa comprensione delle due fasi in cui si articola il gioco, adattandovi conseguentemente la giocata risolutiva.

Al Napoli manca proprio uno come lo slovacco

Manca il giocatore che possa ricoprire la posizione di pivote, interpretandone con qualità il ruolo. La regia è dispendiosa. Perché il pensiero tattico deve correre più velocemente delle gambe, per stabilire se alzare oppure abbassare il ritmo della squadra, a seconda delle necessità. Oltre a dover leggere la giocata in maniera mai banale, optando per la verticalizzazione, invece del possesso. Inoltre, bisogna costantemente essere sollecitati, senza palla: alzandosi o abbassandosi in diagonale. Così da offrire, in sicurezza, idonee linee di passaggio al possessore. Con il suo movimento, il playmaker agevola il giropalla, occupando la giusta porzione di spazio, in riferimento a compagni e avversari.

Allan interpreta in chiave prettamente muscolare il ruolo. Difensivamente affidabile, ha le capacità atletiche, ma non quelle tecniche. Appare evidente quanto il brasiliano sia in grado di proteggere la palla. Però, è abituato a rompere le linee di pressione portate dall’avversario maggiormente attraverso la conduzione della palla, e non con il passaggio a distanze medio/lunghe. Sostanzialmente, è incapace di offrire una regia pulita. Ed il Napoli, conseguentemente, non riesce a risalire il campo palleggiando.

Dal canto loro, Fabiàn Ruiz e Zielinski hanno dimostrato, finora, quanto possano essere completamente inadatti sul piano tattico. Lo spagnolo ha dato il meglio di sé, attaccando lo spazio alle spalle dei centrocampisti avversari. Mentre il polacco è devastante quando aggredisce lo spazio in campo lungo, inserendosi profondissimo tra le linee e strappando fino all’area di rigore. Entrambi, dunque, hanno enormi qualità offensive. Tuttavia, faticando ad essere disciplinati, non riescono a trovare continuità sul piano della gestione dell’attrezzo. Negli ultimi mesi, la loro involuzione è apparsa drammatica. Risultando, de facto, una scommessa persa in una posizione strategica, che richiede enorme equilibrio.

Mentre al Napoli serve un giocatore tatticamente completo. Sia nella scansione dei tempi di gioco, quando favorisce la costruzione della manovra dal basso. Che in fase di non possesso, nel momento in cui si abbassa ad aiutare i difensori centrali. Senza fare tanti ed inutili giri di parole. Con la cessione prima di Jorginho e dopo di Hamsik, gli azzurri sono semplicemente peggiorati, come squadra.

Caratteristiche e movimenti di Lobotka funzionali al gioco di Gattuso

Il nome che circola con più insistenza, quindi, per diventare il nuovo regista del Napoli, è quello di Lobotka. D’altro canto, nel Celta, lo slovacco è il classico giocatore di controllo, efficace nel mantenere la gestione del pallone sotto pressione e costruire con estrema pazienza la manovra partendo dal basso. Gli stessi principi che Gattuso vorrebbe ispirassero il suo metodista. Non a caso, nella Liga, Lobotka ha dimostrato ampiamente di potersi facilmente adattare alle caratteristiche dei propri compagni di squadra, con i quali, spesso e volentieri, cerca la collaborazione. La soluzione migliore per favorire la fluidità del calcio di possesso: leggere lo spazio vuoto, scaricare la palla e muoversi per occupare quella porzione di campo, disegnando un triangolo con il passaggio di ritorno.

Quando il pallone ristagna lateralmente, tra i piedi di un terzino, lo slovacco si apre in fascia, uscendo dal cono d’ombra dell’avversario, che sta esercitando la pressione sul portatore. Chiaramente, lo smarcamento in zona luce è funzionale ad offrire facili soluzioni di passaggio all’esterno difensivo (Hugo Mallo, a destra; David Juncà, o l’uruguagio Lucas Olaza, a sinistra).

Al contrario, se i galiziani provano a palleggiare, partendo da una porzione di campo interna, il movimento di Lobotka è orientato a creare superiorità numerica, effettuando la cd. “salida lavolpiana”. Ovvero, occupa lo spazio tra i centrali difensivi (il ghanese Joseph Aidoo, ed il messicano Nèstor Araujo), che si allargano, favorendo la gestione dell’attrezzo e magari sviluppare l’azione attraverso la risalita del terzino in fascia. Svelto nell’attaccare lo spazio davanti a sé, senza palla, per ricevere lo scarico lungo.

Tozzo e compatto. Ma anche tanta qualità

Sul piano morfologico, Lobotka è il centrocampista ideale per un sistema di gioco propositivo, orientato al palleggio ed alla pressione in avanti. Effettivamente, ha un fisico tozzo e compatto (è alto solamente 1,70). Spostarlo è davvero difficile, quando protegge il pallone con il corpo, con quelle spalle ampie e le braccia corte, che gli consentono di assorbire colpi vigorosi ed uscire indenne da qualsiasi contrasto duro.

Il baricentro basso inoltre gli permette di avere una migliore mobilità laterale, rispetto ad un normotipo. Per cui, pure nello stop orientato, imprescindibile per avere immediatamente la piena disponibilità del pallone, riesce ad essere talmente rapido, da posizionare il corpo nella direzione più vantaggiosa, per ricevere e dialogare con i compagni. Sottraendo, in tal modo, la squadra alla pressione esercitata dall’avversario. Un vantaggio notevole per il Celta, che non rinuncia mai alla costruzione dal basso.

Perchè sperare che la trattativa si concretizzi

Concludendo, il repertorio tecnico-tattico di Lobotka è ricco di qualità. Copre la porzione centrale del campo. Si occupa di modulare il ritmo della squadra. E’ determinante, con i suoi movimenti, nel far risalire il campo alla squadra. Ecco perché lo slovacco potrebbe davvero essere il centrocampista che manca a Gattuso per far quadrare il cerchio. Facendo vedere nuovamente a tifosi ed addetti ai lavori quella intelligenza tattica che manca da almeno due stagioni al gioco del Napoli.

Francesco Infranca

