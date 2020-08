Le ultimissime notizie su Insigne

Insigne ha svolto intero allenamento col gruppo. E di conseguenza è stato convocato da Gattuso. Di qui a dire che domani sera scenderà in campo dal primo minuto però ce ne corre. Lorenzo stamattina al San Paolo ha fatto il lavoro con la squadra. Prima fase dedicata al riscaldamento e torello. Successivamente lavoro sulla velocità ed esercitazioni di passaggio. Chiusura con seduta tattica.

E’ chiaro che una rifinitura non è stressante come una partita. In casi come questi a meno che non ci sia una evidenza medica rilevata strumentalmente, sta al giocatore decidere se giocare o meno. Ed è scontato che Insigne voglia giocare. Gattuso lo sa bene, e sa che in casi del genere la volontà fa miracoli. Ma conviene mandare in campo un giocatore non al top, che non si è allenato in settimana? Non sarebbe il caso di portarlo in panchina, per poi mandarlo in campo nel finale, contro avversari stanchi?