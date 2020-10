Le ragioni dell’ASL: un atto dovuto

E’ stata una valutazione attenta quella fatta dal direttore generale dell’ASL, quella che ha portato al provvedimento di porre i giocatori azzurri in isolamento volontario.

Una valutazione non sul campionato di calcio, ma sul rischio della propagazione di un focolaio che, seguendo la letteratura Covid delle autorità sanitarie, impone l’isolamento domiciliare per 14 giorni ai contatti diretti di un positivo anche se – come nel caso della stragrande maggioranza dei calciatori del Napoli – risultano negativi al Covid. In Campania – questo è il senso del ragionamento adottato dall’Asl di Napoli – sono 3.036 i normali cittadini che vivono questa situazione e non era possibile fare due pesi e due misure non applicando la normativa anche ai calciatori azzurri.