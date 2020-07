Le pagelle di Inter-Napoli

Inter-Napoli è stata una partita a due volti. Tante palle gol per gli azzurri nel primo tempo, mentre nella ripresa decisamente meglio i nerazzurri, che hanno legittimato la vittoria.

Vediamo le pagelle.

NAPOLI

Meret 6 – Gran bella parata sul finire del primo tempo. Il tiro di Lautaro era molto ben piazzato, ma parte leggermente in ritardo. Sbavatura sulla punizione di Eriksen, respinta al centro e nel mucchio.

Hysaj 6 – Si limita al compitino, ma senza grossi errori. (Malcuit sv)

Maksimovic 6 – Poche sbavature per il serbo, che contiene bene gli avanti nerazzurri.

Koulibaly 5,5 – Lontano parente del campione ammirato al Napoli. Il senegalese commette varie sbavature e soffre Lukaku. Alterna ottimi interventi a duelli persi in malo modo.

Mario Rui 5 – Bene solo nell’uno vs uno in fase difensiva. Perde un pallone sanguinoso che porta poi al gol dell’Inter. Poco lucido in fase decisionale. (Ghoulam 6 – Mette in mezzo un bel cross e mostra buona corsa).

Demme 5 – Dopo un grande inizio nella sua avventura a Napoli, il tedesco sta attraversando una fase di calo. Poco preciso e si limita al compitino. Troppo poco reattivo in occasione del gol di Lautaro.

Elmas 6,5 – Splendida la serpentina nel primo tempo, tanta sostanza e ottime aperture. Se riuscirà a disciplinarsi rapidamente, potrà ambire a un posto da titolare

Zielinski 6,5 – Una delle sue migliori partite in stagione dopo tante delusioni. Il polacco sfoggia il marchio di fabbrica della girata su sé stesso, si inserisce, si propone e conclude. (Allan 5,5 – Poco tempo a disposizione, ma è arruffone, come quando non è in giornata).

Politano 5 – Irritante, monotono e poco concreto. Si fa vedere solo in occasione del tiro parato da Handanovic. (Lozano 6,5 – Lotta, corre, dribbla e ci mette grinta, fin troppa, visto il cartellino per il pressing troppo energico su Handanovic).

Insigne 5,5 – Un primo tempo in cui è sempre nel vivo della manovra e va vicino al gol in due occasioni. Nella ripresa non pervenuto.

Milik 4,5 – Non amiamo dare voti così bassi, ma il polacco non sta mostrando un atteggiamento professionale, come se le partite del Napoli non lo riguardassero più. Lontanissimo parente del calciatore di inizio stagione. (Callejon SV).

Gattuso 6,5 – Il suo Napoli gioca bene nel primo tempo, ha occasioni, crea ed è corto. Le sbavature sono causate da errori individuali. Male nella ripresa, visti anche i cambi e il calo di alcuni elementi.

INTER

Handanovic 7 – Stagione altalenante, ma contro il Napoli è sicuro e decisivo. Un suo addio all’Inter o una retrocessione a secondo non sono scontati.

D’Ambrosio 6,5 – Con tutti i suoi limiti, garantisce disciplina e attenzione. Il gol impreziosisce la sua prestazione.

Bastoni 7 – Ottimo in fase di impostazione ed elegante nelle uscite. Presto dire se potrà essere un pilastro di un’Inter che punta a diventare veramente top, ma la stoffa c’è.

De Vrij 6,5 – Pochi errori e sfoggia le sue doti di leadership.

Candreva 6 – Qualche rischio di troppo palla al piede, ma è un osso duro nell’uno contro uno e macina chilometri. (Godin 6,5 – Ottimo nel gioco aereo).

Barella 6,5 – Uomo ovunque, sette polmoni, ma i soliti nei: troppo precipitoso e falloso.

Brozovic 6 – Media tra un primo tempo abulico e un secondo dove invece reputa un ruolo da protagonista.

Biraghi 7 – Macina chilometri anche lui, sforna un assist e mostra disciplina. L’errore davanti a Meret ci può stare. (Young 6 – Si fa superare da Lozano, ma nel complesso gioca un match di grande disciplina quando entra in campo).

Borja Valero 7 – Non è un giocatore da ultimi trenta metri, ma esce alla grande da qualche situazione difficile e orchestra la manovra. (Eriksen SV – Pochi minuti in campo. Si fa notare solo per la punizione).

Lukaku 7 – Uno dei calciatori più utili del campionato. Bellissimo il duello con Koulibaly, dal quale esce vincitore. (Moses SV)

Sanchez 6 – Non la sua miglior partita, si fa anche ammonire, ma è volenteroso. (Lautaro 7,5 – Il suo gol è da grande attaccante, poco da aggiungere).

Conte 6,5 – L’Inter ha un’identità ben precisa e la squadra è compatta. Gli esterni funzionano così come le cuciture di gioco effettuate da Lukaku e Borja Valero nelle rispettive porzioni di campo. Due appunti: Inter troppo passiva per una discreta fetta del primo tempo ed Eriksen ancora una volta impiegato per pochi minuti.