L’arrivo di Politano significa una sola cosa: Lozano irrimediabilmente bocciato

L’arrivo, eventuale, di Politano significa una sola cosa: Gattuso ha bocciato irrimediabilmente Lozano. Qualcuno dirà: Politano è destinato a prendere il posto di Callejon che è in scadenza. Non è vero. Se fosse stata vera una cosa del genere sarebbe arrivato a luglio, dopo la partenza dello spagnolo. Se arriva adesso è segno che serve subito. Il Napoli, se sono vere le voci che circolano, non lo paga neanche poco. 25 milioni, la stessa cifra che era disposto a spendere due anni fa. Stessa cifra per un giocatore più vecchio di 2 anni, che ha un ingaggio superiore, e che in questi anni non ha brillato.

Politano è un esterno che gioca, come si dice oggi, a piede invertito. Un mancino che spazia sulla destra. Lo stesso identico ruolo di Lozano. Il che vuol dire, a meno che non vogliamo prenderci in giro, una sola cosa: il messicano è stato bocciato. Il più costoso acquisto della storia del Napoli accantonato dopo appena 6 mesi.

Un problema vero, visto che il giocatore non può andare via neanche in prestito, visto che prima di arrivare al Napoli ha giocato già in Olanda. Con Ancelotti, che pare lo abbia fortemente voluto, ha avuto pochissimo spazio, per altro fuori ruolo. Con Gattuso anche meno. Non valeva probabilmente 42 milioni (50 con la “tassa Raiola”), ma se non gioca mai in estate varrà molto meno della metà.

Semmai il giocatore tornerà utile il prossimo anno. Si parla di nuovo di una cessione di Insigne. Ma al momento non serve, ed è un problema molto serio.