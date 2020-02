La spina nel fianco di Gattuso… Si ostina con Ospina!

Di Vincenzo Famiglietti

Nell’ultimo anno il Napoli si è reso protagonista di uno dei maggiori colpi di mercato in Italia: l’acquisto dalla Spal di Alex Meret, 22 anni, uno dei portieri italiani più forti, secondo alcuni l’erede di Donnarumma fra i pali della Nazionale. Ma la società non tutela del tutto questo patrimonio. Già Ancelotti aveva il vizietto della rotazione dei numeri uno, dava-a quanto pare per contratto-spazio ogni tre partite al colombiano Ospina. Con Gattuso, allievo di Ancelotti al Milan, è molto peggio: al super promettente Meret-responabile certo di due errori da inizio campionato ad oggi, ma chi non li fa- preferisce il maturo sudamericano, perché ad avviso del tecnico sarebbe più bravo a giocar palla con i piedi e Gattuso ha una predilezione, evidentemente, per l’azione che si origina dalle estremità inferiori del portiere, al quale tocca anche il ruolo del libero di una volta.

Catastrofico ed autore di una papera imperdonabile nei minuti finali di Lazio-Napoli, inconcepibile errore di presunzione, Ospina anche contro il Lecce ha destao qualche dubbio: sul primo gol la sua respinta non è stata del tutto impeccabile, poi ne ha preso un altro di testa chissamai se ci fosse stato Meret, incolpevole, invece, sulla prodezza balistica del 3 ad 1 del gruppo Liverani. Con il Lecce Ospina non si è neppure distinto col il pallone fra i piedi. Ed insomma. Gattuso continua a penalizzare il fenomeno Meret, e in questo nevrotico turn over dei portieri è proprio il giovane ex Spal che sembra soffrirne di più a livello psicologico. Gattuso sta mettendo a repentaglio uno dei più talentuosi ragazzi degli ultimi anni. Le certezze di Merest sono apparse scricchiolare, vittila dell’umore ondivago del tecnico che gli mette davanti un collega che oltre che avanti negli anni non è paragonabile mai alla sua esplosività.