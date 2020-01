LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO SEMBRA DRAMMATICA

Il 2020 per il Calcio Napoli inizia con una brutta sconfitta ai danni della capolista Inter.

Terza sconfitta consecutiva al San Paolo per gli azzurri, l’ultima volta che si è verificata una serie così negativa era il 2000/2001, anno della retrocessione in Serie B.

Il “fortino” San Paolo è un lontano ricordo per il Napoli, stadio che è sempre stato un punto di forza della squadra azzurra in passato, in questa stagione è diventato terra di conquista già per 4 squadre.

La sconfitta di ieri ha scatenato i fischi dei tifosi di casa che stanno vivendo una stagione da incubo, con numeri a dir poco deludenti . In 18 giornate di campionato gli azzurri hanno racimolato solo 24 punti frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

Eppure ieri al San Paolo il Napoli ha regalato tutti e tre le reti agli avversari con 3 gravi errori di Di Lorenzo , Meret e Manolas. Viene da pensare che nonostante l’ennesima sconfitta , qualcosa di positivo da questa partita è sicuramente venuto fuori .

I partenopei hanno sicuramente avuto una reazione positiva alle prime due sberle di Lukaku che avrebbe tagliato le gambe a chiunque.

L’inizio del secondo tempo degli azzurri è stato di alta intensità e l’Inter sembrava in netta difficoltà , soffrendo la fascia sinistra del Napoli con gli inserimenti di Insigne Zielisky e le sovrapposizioni di Mario Rui .

Ennesima prestazione opaca di Fabian Ruiz che sembra un pesce fuor d’acqua , in totale apnea fino a dover essere inevitabilmente sostituito.

La situazione in campionato degli azzurri al momento sembra drammatica, considerando che sabato il Napoli è atteso dalla trasferta a Roma con la Lazio , una delle più in forma del campionato, e successivamente al San Paolo ci saranno Fiorentina e Juventus .

A questo punto la strada più idonea e percorribile sembra essere la Coppa Italia dove gli azzurri incontreranno il Perugia di Cosmi martedì 14 gennaio alle ore 15, partita secca valida per gli ottavi di finale.

Lino Gallo