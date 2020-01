La probabile formazione: un solo dubbio per Gattuso

Nel Napoli recuperato Fabian, senza Koulibaly, Maksimovic e Mertens, Gattuso non è che abbia molte scelte per la formazione. Un solo dubbio: quello del difensore centrale da affiancare a Manolas. Logica vorrebbe che giocasse Luperto, visto che quello di centrale sinistro è il suo ruolo. L’alternativa è Di Lorenzo. Che non è un centrale, ma sin qui quando ha giocato in questa posizione se l’è cavata bene.

Gattuso potrebbe propendere per la seconda opzione. Luperto non sembra pronto per certe partite, anche se in emergenza ha giocato anche in Champions. L’opzione Di Lorenzo si lascia preferire per più motivi. Innanzitutto perché liberebbe un posto per Hysaj sulla fascia. Hysaj è esperto, e garantisce una copertura maggiore dell’ex empolese. In più quest’ultimo ha buoni piedi, cosa che ai difensori del Napoli in genere manca. Uno dei problemi di stagione è che non c’è nessuno che sappia impostare come faceva Albiol in passato.

Gli altri 10 sono sicuri, a meno di problemi dell’ultimo momento.

Meret in porta, senza discussioni. Per Ospina, ammesso che non venga ceduto, ci sarà spazio in Coppa Italia. In attesa del mercato Mario Rui è il solo sano ed arruolabile per la fascia sinistra. In mezzo al campo Allan ha fallito come centrale, giocherà sulla destra. Come centrale ha fallito anche Fabiian Ruiz, ma è, a giudizio di Gattuso, il meno peggio nel ruolo. A sinistra Zielinski.

In avanti non c’è Mertens, quindi insieme a Callejon e Insigne ci sarà Milik, che probabilmente avrebbe giocato lo stesso. Per adesso niente Lozano.

Ricapitolando: Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.