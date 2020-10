La mano di Ciro Ferrara aiuta il Napoli. Ma poteva evitarsi gli spagnoli del Real…

Non è andata malissimo il sorteggio per il Napoli. Era difficile per altro, in Europa League, beccare un girone della morte stile quelli che gli azzurri beccano sempre in Champions. Nonostante ciò Ciro Ferrara è riuscito tra le tante palline che giravano nell’urna della seconda fascia a prendere il Real Societad. Non il Leicester, per amor di Dio. Ma si poteva prendere anche qualcosa di meglio, non c’è che dire.

Per il Napoli anche gli olandesi dell’AZ Alkmaar, ed i croati Rijeka. Non un girone impossibile, come si vede. Tolto l’impegno con gli spagnoli, che di certo non sono una delle migliori squadre iberiche, per il resto partite alla portata.