La Gazzetta che non ti aspetti: l’ultima parola spetta all’ASL

Sorpresa: alla Gazzetta dello Sport hanno scoperto che la legge Costituzionale conta più di un regolamento. Ecco quanto è scritto sull’edizione oggi in edicola della “rosea”

Se un giocatore o un membro dello staff risulta positivo va in isolamento, lontano dal gruppo, mentre i contatti stretti e il gruppo squadra vengono messi in quarantena: si esce solo per la partita. Il giorno della gara test rapidi e allo stadio accedono solo i negativi. Dopo la partita il gruppo squadra torna in isolamento, con controlli intensificati (tamponi ogni due giorni anziché 4).

Ogni squadra si sottopone poi al tampone a 48 ore dalla partita, ma è dell’Asl competente l’ultima parola sull’isolamento.

Appare evidente quindi che il Napoli ha rispettato il protocollo, l’ASL ha imposto di non partire, mettendo i giocatori in isolamento fiduciario.