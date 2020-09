Koulibaly a Parma candidato alla panchina

Milik non era un problema per il Napoli. Metterlo fuori rosa non avrebbe comportato alcun problema dal punto di vista tecnico. Ed anche il danno economico era relativo. Basso ingaggio, prezzo di acquisto quasi completamente ammortizzato. E’ andato via, ha portato (porterà, a quello che si è capito) un po’ di soldi, neanche tanti. Impatto minimo sotto tutti i punti di vista.

Il discorso per Koulibaly è completamente differente. Parliamo di un calciatore che ha una valutazione decisamente alta, anche se non alta quanto pensa il presidente. Soprattutto guadagna una barca di soldi. E’ il giocatore del Napoli con l’ingaggio più alto.

Andrà via entro fine mercato’ Probabilmente si. Perché anche se ovviamente pensano a risparmiare, PSG e City sanno che un altro come lui in giro non si trova. E perché De Laurentiis ha capito che i soldi che chiede non glieli darà nessuno. Quindi alla fine si troverà una via di mezzo. Anche perché non ci sono alternative per il Napoli. Non avrebbe senso tenere il giocatore con quell’ingaggio. Un giocatore senza stimoli, ed abbiamo visto lo scorso anno quanto sia crollato il suo rendimento.

Il problema però è più complicato. Per tempo il Napoli aveva cercato e trovato l’erede di Milik. Nel caso di Koulibaly no, anche perché non avrebbe senso prendere un giocatore se non si vende il franco-senegalese. Koulibaly è a tutti gli effetti ancora un giocatore del Napoli. Se la sua situazione non dovesse sbloccarsi nelle prossime ore, Gattuso lo porterà a Parma. Ma lo farà giocare? Difficile a dirsi. Si è letto che il tecnico vorrebbe la conferma di KK. Ci sta. Ma un conto è avere un giocatore che sa di restare a Napoli (anche se di malavoglia, visto che altrove giocherebbe per traguardi importanti, e guadagnerebbe di più). Altro è mandare in campo un giocatore in questo momento distratto dal mercato.

Buon senso e logica fanno credere che Koulibaly non sarà della partita, a prescindere. Almeno dall’inizio, ovvio che le cose possono cambiare in caso di necessità. Probabilmente la sua ultima apparizione in maglia azzurra sarà quella di Barcellona. Non una grande prestazione a dire il vero.