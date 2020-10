Valter De Maggio, giornalista direttore di Kiss Kiss Napoli, ha riferito quanto segue ai microfoni della radio ufficiale:

In questi minuti gli Ispettori della Procura Figc sono arrivati a Castel Volturno per verificare che tutti i criteri della bolla siano rispettati. Stabiliranno se il Napoli si sta allenando, come da protocollo, in una situazione di totale isolamento.