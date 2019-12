Kiss Kiss – Giuntoli pensa al regista del Genoa, possibile scambio con un azzurro

Per la radio ufficiale degli azzurri è Lasse Schone ultimo nome per il centrocampo del Napoli.

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli apre la diretta del programma con l’ultima indiscrezione di mercato in casa Napoli e rivela la possibilità di uno scambio col Genoa.

Il Ds Giuntoli starebbe lavorando ad uno scambio con il Genoa per accaparrarsi il regista tanto sperato. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui ci sarebbero alcune voci circa un possibile approdo in azzurro si Lasse Schone, con Amin Younes pronto a fare il percorso inverso. Si tratterebbe di uno scambio di prestiti per sei mesi, ma la situazione sarebbe ancora in divenire.

