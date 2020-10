Juve-Napoli, Spadafora fa il vago

Dal Giudice Sportivo, per quanto riguarda la decisione su Juventus-Napoli, “mi aspetto che decida in saggezza”. Questo il succo del discorso del Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora.

“Una decisione che potrebbe fare giurisprudenza? Non c’è dubbio, infatti sto attendendo anche io ma non mi sembra il caso 24 ore prima di esprimere un commento a riguardo. Se le regole vengono rispettate in modo rigoroso senza cercare escamotage come qualche società di calcio ha cercato, ce la possiamo cavare e vedere i campionati di tutte le discipline sportive andare avanti. Intanto auguro a tutti di poter stare bene il prima possibile. La situazione mi preoccupa il giusto nel senso che noi abbiamo un protocollo che secondo me è valido, ma è valido se viene rispettato e nelle settimane scorse abbiamo visto che non tutte le società lo hanno fatto pienamente e lo hanno fatto rispettare ai loro calciatori. Queste sono le condizioni minime che abbiamo concordato con Lega e Figc per poter ripartire con il campionato. Se la Lega vuole, può adottare anche misure più severe a tutela dei suoi giocatori”.

“Credo che per ora la situazione, nonostante i numerosi contagi, sia ancora sotto controllo ma ripeto – conclude poi il ministro a margine dell’evento – se la Lega vuole può restringere ancora di più le maglie. Io auspico un rigoroso rispetto del protocollo non è stato così dall’inizio non è stato così per tutti”.