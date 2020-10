Juve Napoli, Primo Incontro di Stagione “Fantasma”Gaetano Panico Segretario Regionale UGL Campania e Nicola Egidio Segretario Provinciale Napoli UGL FNC Sport: “Avevamo chiesto il rinvio del match”

Sono stati giorni di confusione attorno a Juventus-Napoli. Dapprima i bianconeri hanno emesso una nota ufficiale in cui dichiarano di ‘scendere regolarmente in campo’. La Lega conferma la partita in calendario, mentre l’Asl impone l’isolamento fiduciario al ‘gruppo squadra’. Non c’è alcun riferimento esplicito al divieto di raggiungere Torino, ma essendo in quarantena è di per sè impossibile. Così dopo il caso di positività al covid dei due giocatori del napoli stasera non si è disputato il match tanto atteso e la juve ha vinto a tavolino.

Come previsto, il mancato viaggio del Napoli a Torino per la sfida di questa sera con la Juve – causa un possibile focolaio all’interno del gruppo dopo le positività di Zielinski e Elmas – ha provato un rimpallo di responsabilità difficile da sbrogliare. Da un lato la Lega che ha confermato lo svolgimento della partita, dall’altro il Napoli che si rifà alla decisioni dell’Asl che hanno vietato alla squadra azzurra la partenza per Torino. La Juventus dal canto suo si èregolarmente presentata allo Stadium, con Ronaldo e compagni che aspettano nel tunnel degli spogliatoi. Dopo 45′ di attesa da regolamento, l’arbitro Doveri ha dichiarato ufficialmente non disputata la partita.

Spadafora: “Far prevalere interesse salute”

Sulla vicenda Juve-Napoli interviene anche il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora: “La vicenda Juventus-Napoli ci impone ancora una volta un richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato ed incerto – afferma in una nota -. Il protocollo proposto dalla Figc e validato dal Cts ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano per consentire la ripartenza da tutti auspicata. E’ evidente però che la situazione generale sia divenuta nelle ultime settimane ancor più complessa, tanto da non lasciare immune neppure il mondo del calcio nonostante le rigide regole adottate. Ed è per questo che, come è stato più volte chiarito sia nei verbali del Cts che nei Dpcm, alle autorità sanitarie locali è demandata una chiara responsabilità e una precisa azione di vigilanza. Spetta ora agli organismi sportivi decidere sugli aspetti specifici del campionato, sia sulla decisione di stasera che su eventuali ricorsi futuri”. “Sia però ben chiaro il mio richiamo a far prevalere l’interesse superiore della salute su qualsiasi altra logica o interesse di parte – aggiunge il deputato dei 5 Stelle – Questo auspicio lo ribadiròdomani ai presidenti di Figc e Lega Serie A durante due incontri programmati da tempo ma che saranno l’occasione per ribadire l’impegno del Governo a tutela del mondo dello sport, di tutto lo sport, ma senza fingere di non vedere che siamo ancora in una situazione che non ci consente deroghe e sottovalutazioni”.

“E’ la Asl che decide, che individua il rischio ponderato dei contatti stretti e decide se questi devono stare in quarantena o no”, ha poi spiegato Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute.

UGL Campania – UGL FNC Sport: “Delusione per la sconfitta a tavolino degli azzurri”

In una nota congiunta, anche Gaetano Panico Segretario Regionale UGL Campania e Nicola Egidio Segretario Provinciale Napoli UGL FNC Sport, hanno espresso la loro delusione per la sconfitta a tavolino degli azzurri. Infatti in una nota stampa avevano auspicato e richiesto alla Lega e alle autorità competenti il rinvio del match che si sarebbe dovuto disputare questa sera.

“La SSC Napoli ha adottato e rispettato tutte le ordinanze anti Covid -19 nazionali e regionali, Nel rispetto di tutti coloro che lavorano per la società partenopea e del diritto alla salute.”