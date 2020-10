Juve-Napoli: ecco la catena di eventi che scagiona gli azzurri

Pensieri in libertà, così, giusto per provare a far pace con la propria mente pensando a Juve-Napoli. Nessuna risposta, tante domande.

Allora, cominciamo da questo. Il Titolo V della Costituzione affida alle Regioni la tutela della salute dei cittadini. La Costituzione in Italia è al vertice della gerarchia delle fonti. Nessuna legge, sia statale che regionale, nessun regolamento può andare contro quanto disposto dalla Costituzione.

Un bel giorno si riuniscono il Ministro dello Sport e i vertici del mondo del calcio e elaborano un protocollo che vuole regolare un aspetto sanitario – sportivo in rapporto all’epidemia del Covid-19. Ma non c’è nessuno delle Regioni. Come sia possibile una cosa del genere resta un mistero.

Ma andiamo avanti. Un brutto giorno un calciatore del Napoli, Zielinski, risulta positivo al Covid. Il laboratorio che ha fatto l’analisi ha segnalato la positività al diretto interessato e all’ASL di competenza, l’ASL Napoli 2. L’ASL Napoli2 ha preso il provvedimento che riteneva necessario, lo stesso che prende per ogni caso di positività: quarantena del “positivo”, isolamento volontario di coloro che hanno avuto rapporti con lui.

Il Napoli ha chiesto spiegazioni: del resto era il primo caso di positività di un suo tesserato. C’era stato quello di Petagna, ma era in estate, prima dell’inizio del ritiro. Non c’era stato alcun contatto con gli altri tesserati. L’ASL Napoli 2, e poi l’ASLNAPOLI1CENTRO, che aveva la competenza per la quasi totalità dei “contatti diretti” di Zielinski hanno precisato che i giocatori dovevano restare in isolamento domiciliare.

Va da se’ che se qualcuno interessato all’isolamento volontario avesse violato la disposizione sarebbe incorso in un reato penale. E il protocollo? Il protocollo non conta nulla agli occhi dell’ASL. Per altro lo stesso protocollo prevede una diversa disposizione dell’autorità sanitaria.

Questi sono i fatti. Uno si chiede: come si fa solo per un momento a pensare di dare partita persa al Napoli?