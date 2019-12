Zielinski:” Siamo tornati”

Una vittoria di carattere arrivata nella ripresa. Piotr Zielinski è pronto a giurare che il Napoli è tornato: «Sono sicuro che il brutto periodo è passato. Gattuso è stato bravo all’intervallo, ci ha detto poche cose che ci hanno aiutato», ha detto il polacco all’intervallo. «Non siamo scesi bene in campo, ma nella ripresa c’è stata grande reazione» Ora servirà mantenere la rotta dopo la sosta natalizia. «Quando torneremo dopo la sosta saremo ancora più forti. Ci aspettano partite toste, dobbiamo tornare a vincere a casa nostra», ha detto in mixed. «Il Sassuolo è forte e abbiamo sofferto, ma nella ripresa non abbiamo sofferto le loro posizioni e siamo tornati a giocare il calcio che ci piace. Rinnovo? Speriamo, se ne sta occupando il mio agente», ha concluso.