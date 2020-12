Maradona e comune di Napoli working in progress

Il Comune di Napoli sta lavorando ad un progetto che permetta di tenere sempre vivo nella mente di tutti il fuoriclasse argentino.

Ne parliamo con l’assessore allo sport del comune di Napoli Ciro Borriello in cosa consistono questi vari progetti in atto nonostante sia reduce da una seduta fiume del consiglio comunale terminata alle 4 del mattino.

“Voglio premettere che appena venuti a conoscenza della morte di Maradona abbiamo deciso come Comune di accendere le luci dello Stadio San Paolo e dopo due ore circa arrivarono richieste da parte di tutti di intitolare lo stadio a Maradona “afferma Borriello-ed abbiamo deciso all’unanimità di convocare qualche giorno dopo la commissione toponomastica del comune e ad approvazione ottenuta abbiamo rapidamente intestato lo stadio che da alcuni giorni si chiama Maradona”.

Assessore che altro bolle in pentola?

“Venerdi 18 dicembre avremo un consiglio comunale interamente dedicato al fuoriclasse argentino di natura solenne, successivamente organizzeremo un crownfunding perchè il patrimonio lasciato sarà oggetto di una mostra da organizzare presso il Museo Madre in data da destinarsi” risponde Borriello.

Tempi lunghi perché il lavoro di catalogazione del patrimonio insieme al crownfunding a cui potranno partecipare sportivi, giornalisti e tutti coloro che vogliono contribuire in termini di idee ed offerte economiche.

Ciro Borriello elenca altri interessanti progetti a cui si sta lavorando pandemia permettendo.

“In primavera se il virus avrà allentato la morsa come speriamo allo stadio Maradona con prezzi del tutto popolari faremo una presentazione al pubblico seppure lo stadio è già stato inaugurato” ,conferma l’assessore che poi presenta altri due progetti a cui si sta lavorando.

“Ci sono a disposizione 14 statue raffiguranti Diego e vogliamo indire un concorso di idee aperto a tutti in cui dovrà essere indicata una preferenza su quale statua dovremo collocare in piazzale Tecchio di fronte lo stadio”.

Mostra multimediatica e display sempre attivi presso lo stadio all’interno nelle aree coperte dopo perizie e visite da parte di ingegneri ed architetti con il beneplacito dell’attuale presidente De Laurentis questo l’ultimo progetto in programma.

“Stiamo valutando con i tecnici attraverso ispezioni di ingegneri ed architetti all’interno dello stadio la fattibilità nel creare una mostra con immagini del Napoli di Maradona sempre in funzione con lo stadio con lo stadio aperto anche durante le altre attività che si svolgono dentro l’impianto cos’ come già avviene in altri stadi d’Europa .

Con i nostri ringraziamenti all’assessore tifoso così come noi del sito auspichiamo che le idee illuminanti qui evidenziate trovino al più presto la loro realizzazione-