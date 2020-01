Manolas:” Ora dobbiamo pensare alla Lazio”

Manolas pensa alla Lazio ai microfoni di Sky Sport

Adesso c’è la gara contro la Lazio.

“Con la Roma ho giocato non so quanto derby, la Lazio è una squadra forte, lo stesso gruppo da anni, col solito allenatore. Sta facendo un campionato straordinario, ma noi andiamo lì per combattere e vincere”.

Come si ferma Immobile?

“Sta facendo un grande campionato, come ha sempre fatto. Sa fare gol, in questo momento meglio di tutti. E’ un avversario tosto, ma io scenderò in campo per dare il massimo e vincere”.